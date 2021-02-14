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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между немецким РБ Лейпциг и английским Ливерпулем, в которой "Красные быки" выступят в качестве домашней стороны. Компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Так, коэффициент на победу РБ Лейпциг составляет 3,05, на ничью — 3,55, на победу Ливерпуль — 2,33.

При этом букмекеры считают, что "красные" вряд ли победят без пропущенных мячей. Коэффициент на это — 4,30.

Матч Лейпциг — Ливерпуль состоится 16 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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