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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между андалузской Севильей и дортмундской Боруссией, в которой "нервионцы" выступят в качестве домашней стороны. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Севильи составляет 2,37, на ничью — 3,45, на победу Боруссии Д — 3,10.

При этом букмекеры считают, что хозяева не ограничатся скромным количеством мячей (ТМ 2.5), в случае своей победы. Коэффициент на это — 5,30.

Матч Севилья — Боруссия Д состоится 17 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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