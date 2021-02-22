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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

В рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится встреча между донецким Шахтером и израильским Маккаби Тель-Авив, в которой "горняки" выступят в качестве домашней стороны. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Шахтера составляет 1,77, на ничью — 3,45, на победу Маккаби — 5,50.

При этом букмекеры считают, что "горняки" вряд ли в обоих таймах. Коэффициент на это — 4,80.

Матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится 25 февраля. Начало — в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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