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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

В рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится встреча между киевским Динамо и бельгийским Брюгге, в котором "бело-синие" выступят в качестве гостевой стороны. Компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Брюгге составляет 2,37, на ничью — 3,25, на победу Динамо Киев — 3,25.

При этом эксперты считают, что "бело-синие" вряд ли смогут победить более чем в один мяч, в случае собственной удачной игры. Коэффициент на это — 5,80.

Матч Брюгге — Динамо Киев состоится 25 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Смотри наше видео, в котором мы представили соперника Динамо по 1/16 финала Лиги Европы: