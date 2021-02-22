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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

Чем дальше за экватор футбольного сезона заходит календарь, тем больше в нем появляется привлекательных для зрителей поединков. Так, Football.ua предлагает на этой неделе обратить внимание на два поединка Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на одно противостояние в английской Премьер-лиге.

Атлетико — Челси

Вторник, 23 февраля, 22:00. Бухарест, Национальная Арена Бухарест. 1/8 финала Лиги чемпионов



Вряд ли кто-то мог всерьез ожидать, что валенсийский Леванте станет настоящим камнем преткновения для коллектива Диего Симеоне, да еще и в двух матчах в течение одной недели, на внутренней арене. Безусловно, этот факт будет влиять на мадридский Атлетико в предстоящем еврокубковом поединке с интригующей вывеской. Опять-таки, в условиях Ванда Метрополитано успех "матрасников" был бы более вероятен, но как себя поведет в совершенно непривычных условиях лидер испанской Ла Лиги на текущий момент — не знает никто.

Да еще и соперник у Атлетико будет не из самых легко предсказуемых. Томас Тухель все еще продолжает осваиваться в роли главного тренера лондонского Челси, поэтому каждый следующий матч "синих" — открытое поле для экспериментов от их наставника. Английский клуб здорово отыграл групповой этап, однако явно не хотел разменивать первое место в квартете на такого неудобного соперника уже в первом раунде плей-офф. Впрочем, в гостях у "матрасников" "пенсионеры" еще не проигрывали.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Атлетико — небольшой фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 2,67. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,11, а на победу англичан — 3,01.

Аталанта — Реал Мадрид

Среда, 24 февраля, 22:00. Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия. 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

Еще в середине группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал действительно рисковал остаться вне зоны попадания в плей-офф, однако вовремя взялся за голову, одержав победу в квартете с участием донецкого Шахтера. Жребий определил в соперники по первому раунду плей-офф для "сливочных", на первый взгляд, не самого сложного соперника. Однако в этом и заключается коварство бергамаской Аталанты, которая уже неоднократно ставила в тупик достаточно именитые коллективы в своей скромной еврокубковой истории.

Испанский клуб сумел нормализовать свои выступления на внутренней арене, а завоевание главного трофея Лиги чемпионов УЕФА ставится в качестве одной из приоритетных задач для их главного тренера, Зинедина Зидана. Очевидно, что Реалу придется прикладывать максимум усилий именно в международном состязании, ведь и дополнительные финансовые бонусы для мадридского клуба стоят далеко не на самом последнем месте в этом "пандемическом" сезоне.

У коллектива Джан Пьеро Гасперини сейчас не все гладко на внутренней арене, а серьезный соперник в международных баталиях подвернулся уже очень не вовремя. Бергамаски достойно приняли вызов от Ливерпуля и Аякса на групповом этапе, но выход в плей-офф со второго места в квартете ничего хорошего не сулил им в процессе жеребьевки, результаты которой итальянский клуб ощутит уже в ближайшее время. Домашний матч — именно на реализацию этого фактора преимущества будет бросать все силы "Богиня", иначе — в стратегии двухматчевой дуэли ее перспективы будут выглядеть уж очень призрачными.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, итальянская команда — неявный фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,44. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,71, а на победу киевлян — 2,87.

Шахтер — Маккаби Тель-Авив

Четверг, 25 февраля, 19:55. Киев, НСК Олимпийский. 1/16 Лиги Европы

Далеко не все болельщики и эксперты остались довольны победой донецкого Шахтера на поле израильского Маккаби Тель-Авив (2:0), однако результат — главное, что удалось привезти с Земли Обетованной. Коллектив Луиша Каштру испытывает явные проблемы с построением действий в атакующей линии, но класс "горняков" настолько превосходит оппонентов, что позволяет им играть во внешне спокойный футбол.

С точки зрения двухматчевой дуэли, у израильского чемпиона есть лишь минимальные шансы на выход в следующий раунд. Однако недооценка — тот фактор, на котором украинская команда уже неоднократно обжигалась ранее. Маккаби вряд ли успеет что-то серьезно изменить в своем подходе к построению игры за неделю между матчами, но в его составе есть достаточно опытных футболистов, которые были близки к успеху в первом поединке данной стадии, и определенно захотят совершить очередную попытку, но уже на поле соперников.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Шахтер — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,74. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,53, а на победу израильтян — 5,62.

Брюгге — Динамо Киев

Четверг, 25 февраля, 22:00. Брюгге, Ян Брейдел. 1/16 Лиги Европы

Киевское Динамо упустило возможность воспользоваться преимуществом родных трибун, сыграв вничью против бельгийского Брюгге в первом поединке плей-офф (1:1). Безусловно, на этом моменте двухматчевая дуэль между данными командами не подошла к своему концу, однако соперники "бело-синих" получили весомое преимущество перед ответной игрой.

Действующие чемпионы Бельгии в текущем сезоне предпочитают в домашних матчах не давать шансов своим соперникам на победу, однако им редко удается сохранить свои ворота в неприкосновенности. Поскольку Динамо точно надо забивать на поле бельгийской команды, то именно на этот фактор должен уповать коллектив Мирчи Луческу.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, бельгийская команда — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,2. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,38, а на победу киевлян — 3,53.

Челси — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 28 февраля, 18:30. Лондон, Стэмфорд Бридж. 26-й тур АПЛ

У лондонской и манчестерской команд достаточно длинная история напряженных взаимоотношений, которая серьезно обострилась в начале XXI века, когда обе они вели активную борьбу за чемпионский трофей. В нынешних реалиях, "пенсионерам" еще преждевременно будет думать о подобном достижении, ведь они только продолжают осваиваться под руководством немецкого наставника Томаса Тухеля.

При этом, команды в турнирной таблице разделяют всего три очка, в пользу "Красных дьяволов", что точно не даст расслабиться коллективу Оле-Гуннара Солскьяера. Манчестер Юнайтед еще в начале года был безоговорочным лидером турнирной таблицы, но сейчас отстает уже на десять очков от своих соседей по городу, и, кажется, совершенно не имеет представления, каким именно образом можно сократить данную дистанции. Возможно, победа над Челси сможет немного прояснить ситуацию.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, подопечные Томаса Тухеля — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,22. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,34, а на победу "россонери" — 3,6.