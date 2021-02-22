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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/8 финала.

Лацио настраивается дать серьезный бой Баварии в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Компания Parimatch считает, что шансы на победу в матче выше у гостей: коэффициент на победу Лацио составляет 4,80, в то время, как на победу Баварии — 1,68, а на ничью — 4,30.

При этом наименее вероятными авторами голов на Стадио Олимпико букмекеры считают у Лацио Патрика — коэффициент 17,0, а у Баварии — Боатенга, 15,0. Наиболее вероятными бомбардирами, что неудивительно, считаются Иммобиле — 2,50 и Левандовски — 1,65.

Матч Лацио — Бавария состоится во вторник, 23 февраля, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. На

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поединка.