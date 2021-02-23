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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/8 финала.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта примет Реал и надеется продолжить "фиесту", которой ознаменовался их единственный опыт встречи с испанским оппонентом (Валенсией — 8:4 по сумме двух матчей).

Компания Parimatch также отдает преимущество в первом матче хощяевам: коэффициент на победу Аталанты составляет 2,46, на победу Реала — 2,80, на ничью — 3,65.

При этом эксперты прогнозируют результативный матч: коэффициент на то, что мячи будут забиты в обоих таймах, составляет 1,55. Таков же коэффициент на то, что забьют обе команды. Те, кто рассчитывает на отсутствие голов, могут поставить на счет 0:0 с коэффициентом 15,5.

Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.