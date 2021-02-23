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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/8 финала.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия М вряд ли могла считать себя фаворитом противостояния с Манчестер Сити при любых обстоятельствах, но без "родных" стен их шансы выглядят еще более призрачно.

Компания Parimatch, похоже, руководствовалась теми же соображениями, определяя фаворита матча: коэффициент на победу Боруссии М составляет 9,0, на победу Манчестер Сити — 1,32, на ничью — 5,90.

Довольно печально для "хозяев" выглядит коэффициент на то, "жеребцы" победят и не пропустят: да — 12,5, нет — 1,01. А на то, что Боруссия М проиграет оба тайма, ставки даже не принимаются (на то, что выиграет — 20,0).

Матч Боруссия М — Манчестер Сити состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.