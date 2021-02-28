Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В центральном матче 16-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в дерби сойдется с луганской Зарей.

По мнению букмекеров компании Parimatch, "горняки" — фавориты в этом противостоянии.

Так на победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 1,55. На ничью предлагают коэффициент 4,20, а на победу "черно-белых" — 6,00.

Если вы уверены, что обе команды сумеют обменятся голами и матч завершится победой одной из команд, то на данный исход коэффициент 2,46 (нет — 1,51).

Напомним, матч Шахтер — Заря состоится 28-го февраля в Киеве. Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.

Текстовую онлайн-трансляцию вы можете читать на Football.ua.