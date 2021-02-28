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Представляем вашему вниманию котировки на встречу.

В рамках поединка 24-го тура чемпионата Испании Вильярреал примет на своем поле главного претендента на чемпионство — Атлетико.

Компания Parimatch отдает предпочтение команде Диего Симеоне. Так, на победу Атлеткио вы можете поставить с коэффициентом 2,4. Ничью оценили в 3,05, а на победу Вильярреала коэффициент 3,45.

Если вы верите, что обе команды забьют, на данный исход коэффициент 2,15 (нет — 1,7).

Отметим, что матч Вильярреал — Атлетико состоится 28-го февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.