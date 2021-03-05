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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Испании.

Валенсия сойдется в противостоянии с Вильярреал в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги. Компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Унаи Эмери.

Так, на победу Вильярреала предлагается коэффициент 2,03, тогда как потенциальный успех Валенсии оценивается показателем 4,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Вильярреал будет проигрывать и выиграет. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,90.

Напомним, матч Валенсия — Вильярреал состоится сегодня, 5 марта, в 22:00 по киевскому времени.