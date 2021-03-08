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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между португальским Порту и туринским Ювентусом, в котором "старая синьора" выступит в качество хозяев поля.

Букмекеры уже определились с потенциальным победителем данного противостояния. Им, безусловно, является туринский клуб.

На победу подопечных Андреа Пирло компания Parimatch предлагает коэффициент 1,47.

Ничейный исход оценивается экспертами в 4,50, а победа "драконов" маловероятна — 7,60.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 и больше, то на данный исход можно поставить с коэффициентом 1,79 (меньше — 2,10).

Отметим, что матч Ювентус — Порту состоится 9-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua.