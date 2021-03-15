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Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити сыграет против Боруссии Менхенгладбах.

По версии букмекеров компании Parimatch, "горожане", несмотря на победу в первой игре (2:0), должны побеждать и в домашней встрече.

Так на их успех предлагают коэффициент 1,25. Ничью оценили в 6,20, а победу "жеребцов" в 13,50.

В то же самое время, если Вы верите в сенсацию от коллектива Марко Розе, то можете поставить на их выход в следующий раунд с коэффициентом 40,0. В обратном букмекеры не сомневаются — на аналогичную ставку для "горожан" линия не была открыта.

Отметим, что матч Манчестер Сити — Боруссия М состоится 16-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua.