Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал сыграет против бергамаской Аталанты.

По версии букмекеров компании Parimatch, "сливочные", несмотря на победу в первой игре (1:0), вполне способны победить и в домашней встрече.

Так, на их успех предлагают коэффициент 2,01. Ничью оценили в 3,90, а победу "Богини" в 3,55.

В то же самое время, если Вы верите в успех коллектива Джан Пьеро Гасперини, то можете поставить на их выход в следующий раунд с коэффициентом 4,10. В Реале букмекеры более уверены — 1,27.

Отметим, что матч Реал — Аталанта состоится 16-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua.