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Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская Бавария сыграет против римского Лацио.

По версии букмекеров компании Parimatch, баварцы, несмотря на победу в первой игре (4:1), должны побеждать и в домашней встрече.

Так, на их успех предлагают коэффициент 1,35. Ничью оценили в 5,50, а победу "орлов" в 8,60.

В то же самое время, если Вы верите в сенсацию от коллектива Симоне Индзаги, то можете поставить на их выход в следующий раунд с коэффициентом 50,0. В обратном букмекеры не сомневаются — на аналогичную ставку для "Красной машины" линия не была открыта.

Отметим, что матч Бавария — Лацио состоится 17-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua.