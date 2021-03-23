Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок первого тура квалификации ЧМ-2022.

В рамках поединка первого тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Турции примет национальную команду Нидерландов. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Нидерландов составляет 1,83, на ничью — 3,75, на победу Турции— 4,50.

При этом эксперты считают, что гости вряд ли забьют более трех мячей в данном поединке. Коэффициент на это событие — всего 6,80.

Матч Турция — Нидерланды состоится 24 марта. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

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