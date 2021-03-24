Рейтинг букмекеров

Главный амбасадор Favbet Вячеслав Шевчук эмоционально поздравил счастливчиков промо-кампании “Выкради тачку у Favbet”, которые получили автомобиль Ford EcoSport.

В 2021 году в Favbet решили не просто подарить 21 автомобиль лучшим болельщикам, а и развенчать мифы про подобные промо-кампании, что дескать все это подстроено. “Надежность компании и доверие фанатов — те столпы, на которых держится наш бизнес. Мы хотим, чтобы общество изменило отношение к подобным промо-кампаниям”, — говорят представители Favbet.

Для того, чтобы поздравить победителей промо-кампании “Выкради тачку у Favbet”, в Favbet организовали необычный сюрприз — телефонное поздравление от экс-игрока ФК Шахтер и сборной Украины Вячеслава Шевчука, которое происходило в прямом эфире. Мы услышали незабываемые эмоции от победителей. Впрочем, смотрите сами!

И мы тоже присоединяемся к поздравлениям! Первые победители промо-кампании “Выкради тачку у Favbet” выразили неимоверный восторг и не скрывали своих эмоций во время поздравления:

1. Владимир из Харькова, который очень любит британский футбол и ждет возрождения легендарного ФК Металлист,

2. Болельщик Динамо со стажем из Одесской области Владимир,

3. Назар из Тернополя, который болеет за Шахтер и узнал голос Шевчука, чему был приятно удивлен.

Маркетинговая кампания “Выкради тачку у Favbet” проходит в три этапа. Каждый по 6 недель. В каждом этапе будет подарено 7 автомобилей: 6 Ford Ecosport и 1 Jaguar XE, а также много других ценных подарков. Кампания будет длиться до июля 2021 года.

Екс-гравець донецького Шахтаря привітав перших володарів авто від Favbet

Головний амбасадор Favbet В'ячеслав Шевчук емоціонально привітав щасливчиків промо-кампанії “Вкради тачку у Favbet”, що отримали автомобіль Ford EcoSport.

У 2021 році в Favbet вирішили не просто подарувати 21 автомобіль кращим вболівальникам, а ще й розвінчати міфи про подібні промо-кампанії, що все це підлаштовано. “Надійність компанії і довіра фанатів — ті стовпи, на яких тримається наш бізнес. Ми бажаємо, щоб суспільство змінило відношення до подібних промо-кампаній”, — говорять представники Favbet.

Для того, щоб привітати переможців промо-заходу “Вкради тачку у Favbet”, в Favbet організували незвичайний сюрприз — телефонне привітання від екс-гравця ФК Шахтар і збірній України В'ячеслава Шевчука, що проходило у прямому ефірі. Ми почули надзвичайні емоції від переможців. Втім, дивіться самі!

Ми також приєднуємось до вітаннь! Перші переможці промо-заходу “Вкради тачку у Favbet” були вкрай захоплені та не приховували своїх емоцій під час привітання:

1. Володимир з Харкова, котрий дуже любить британський футбол та чекає відродження легендарного ФК Металіст,

2. Вболівальник Динамо зі стажем з Одещини Володимир,

3. Назар з Тернополю, що вболіває за Шахтар, впізнав голос Шевчука та був приємно здивований.



Маркетинговий захід “Вкради тачку у Favbet” проходить в три етапи. Кожен по 6 тижнів. У кожному етапі буде подаровано 7 автомобілів: 6 Ford Ecosport і 1 Jaguar XE, а також багато інших коштовних подарунків. Кампанія буде тривати до липня 2021 року.