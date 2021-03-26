Вашему вниманию котировки на поединок второго тура квалификации ЧМ-2022.
Сборная Словении, getty images
26 марта 2021, 19:50
В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 сборная России примет сборную Словении.
Компания Parimatch считает, что на победу больше шансов имеют хозяева. Так на победу России можно поставить с коэффициентом 1,71.
На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3,50, а вот победа гостей маловероятна — 6,00.
При этом эксперты считают, что в первом тайме скорее будет забит хоть один мяч. На данное событие коэффициент 1,47 (нет — 2,55).
Матч Россия — Словения состоится 27 марта. Начало — в 16:00 по киевскому времени.
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