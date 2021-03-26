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Вашему вниманию котировки на поединок второго тура квалификации ЧМ-2022.

В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 сборная России примет сборную Словении.

Компания Parimatch считает, что на победу больше шансов имеют хозяева. Так на победу России можно поставить с коэффициентом 1,71.

На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3,50, а вот победа гостей маловероятна — 6,00.

При этом эксперты считают, что в первом тайме скорее будет забит хоть один мяч. На данное событие коэффициент 1,47 (нет — 2,55).

Матч Россия — Словения состоится 27 марта. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

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