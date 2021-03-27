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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Сборная Албании сойдется в противостоянии с Англией в рамках второго матча квалификации чемпионата мира-2022. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Гарета Саутгейта.

Так, на победу Англии предлагается коэффициент 1,32, тогда как потенциальный успех Албании оценивается показателем 10,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, сборная Англии забьет четыре или более голов. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,60.

Напомним, матч Албания — Англия состоится в воскресенье, 28 марта, в 19:00 по киевскому времени.