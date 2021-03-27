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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура квалификации ЧМ-2022.

Сборная Румынии сойдется в противостоянии с Германией в рамках второго матча квалификации чемпионата мира-2022. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Йоахима Лева.

Так, на победу Германии предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех Румынии оценивается показателем 9,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, сборная Румынии победит хотя бы в одном тайме. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,10.

Напомним, матч Румыния — Германия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени.