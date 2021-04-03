Рейтинг букмекеров

Стали известны котировки букмекеров на поединок английской Премьер-лиги.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле примет Брайтон.

По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, фаворит данной игры ожидаемо, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера.

На победу "красных дьяволов" предлагается коэффициент 1,71. Ничью эксперты оценивают в 3,90, а победу гостей — 5,20.

Если вы считаете, что МЮ сможет забить в ворота соперника больше двух мячей, то ваш коэффициент — 2,70, а если больше трех голов — 6,50.

Поединок Манчестер Юнайтед — Брайтон пройдет завтра, 4 апреля, в 21:30 по киевскому времени.

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