Стали известны котировки букмекеров на поединок английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед - Брайтон, Getty Images
03 апреля 2021, 22:27
В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле примет Брайтон.
По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, фаворит данной игры ожидаемо, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера.
На победу "красных дьяволов" предлагается коэффициент 1,71. Ничью эксперты оценивают в 3,90, а победу гостей — 5,20.
Если вы считаете, что МЮ сможет забить в ворота соперника больше двух мячей, то ваш коэффициент — 2,70, а если больше трех голов — 6,50.
Поединок Манчестер Юнайтед — Брайтон пройдет завтра, 4 апреля, в 21:30 по киевскому времени.
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