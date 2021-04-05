Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Начавшаяся неделя будет посвящена не только поединкам внутренних первенств, но и еврокубковым противостояниям. Нас, по понятным причинам, среди обширной палитры поединков в первую очередь заинтересовали игры, которые пройдут в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, однако и в европейских чемпионатах есть матчи, заслуживающие отдельного внимания.

Реал Мадрид — Ливерпуль

Вторник, 6 апреля, 22:00. Стадион Альфредо ди Стефано, Мадрид (Испания). Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Традиционная жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоялась 19 марта, а по ее итогам мадридскому Реалу предстоит встретиться с Ливерпулем. Для подопечных Зинедина Зидана эта неделя станет действительно непростым испытанием, ведь после еврокубковой встречи с мерсисайдцами их на выходных будет ожидать принципиальный матч против каталонской Барселоны. Но об Эль-Класико мы поговорим немного позже, а сейчас сконцентрируем свое внимание на поединке против Ливерпуля.

На пути в четвертьфинал Лиги чемпионов Реал в прошлой стадии турнира вышел победителем из двухматчевого противостояния с бергамской Аталантой, которая уж точно не стала для "сливочных" проходным соперником. В первой встрече коллектив Зидана обладал численным преимуществом еще с 17-й минуты, когда Фройлер увидел перед глазами весьма спорную красную карточку, но, несмотря на это, "сливочным" удалось одержать победу только благодаря единственному голу Менди в преддверии финального свистка. В ответном домашнем поединке для мадридского гранда все складывалось куда более удачно — 3:1.

Если проводить параллели между Реалом и Ливерпулем, то в чемпионате Испании "сливочные" еще имеют неплохие шансы зацепиться за золотые медали, невзирая на открыв лидирующего Атлетико в три очка. Ситуация подопечных Юргена Клоппа менее радужна, ведь они рискуют и вовсе остаться за пределами зоны Лиги чемпионов по итогам текущего сезона АПЛ. Понятно, что главным приоритетом Ливерпуля, учитывая плачевную ситуацию в Премьер-лиге, стали выступления в Лиге чемпионов, где они в 1/8 финала не испытали особых проблем с Лейпцигом (2:0, 2:0), который в Бундеслиге продолжает сохранять статус главного конкурента Баварии в борьбе за чемпионство.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, выделить явного фаворита в предстоящем противостоянии Реала и Ливерпуля весьма непросто. Так, потенциальную победу мадридского гранда оценили в коэффициент 2,76. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,53, а на победу команды Юргена Клоппа — 2,62.

Бавария — Пари Сен-Жермен

Среда, 7 апреля, 22:00. Альянц Арена, Мюнхен (Германия). Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Вышеупомянутое противостояние Реала и Ливерпуля справедливо можно назвать реваншем киевского финала Лиги чемпионов, который состоялся в мае 2018 года на НСК Олимпийский. Аналогично обстоит ситуация и с поединком Баварии против Пари Сен-Жермен, только времени с момента их последней встречи в рамках заключительного этапа самого престижного еврокубка прошло гораздо меньше. Как все мы прекрасно помним, в прошлом розыгрыше ЛЧ мюнхенскому гранду посчастливилось стать триумфатором, а в финале "красным" пришлось разбить мечту как раз таки игроков и болельщиков ПСЖ.

Сегодня Бавария продолжает доминировать как на европейской, так и на внутренней аренах, сколотив себе серию из семи побед кряду во всех турнирах. Благодаря минимальной победе над Лейпцигом в последнем матче подопечные Ханси Флика сумели еще лучше закрепиться в качестве лидера турнирной таблицы Бундеслиги, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до семи очков. Понятно, что мюнхенский гранд ставит перед собой только наивысшие цели и стремится добиться успеха буквально на всех фронтах, но теперь в Лиге чемпионов ему будет противостоять более серьезный соперник, чем Лацио, которому коллектив Флика не оставил никаких шансов в 1/8 финала.

Тем не менее, нынешний "пандемийный" сезон преподнес определенные трудности и прошлогоднему финалисту Лиги чемпионов, который остался довольствоваться только медалями за второе место. Являясь доминирующей силой во Франции на протяжении последних лет, сейчас Пари Сен-Жермен никак не удается возглавить турнирную таблицу Лиги 1, несмотря на приход Маурисио Почеттино на пост главного тренера вместо Томаса Тухеля. Лилль продолжает сохранять статус лидера французского первенства, что стало во многом возможно благодаря минимальной победе в последнем матче против ПСЖ. Кажется, что в текущем сезоне парижан не особо интересуют внутренние турниры. Очевидно, что их главная цель — трофей Лиги чемпионов, первый шаг к которому в рамках плей-офф был сделан против каталонской Барселоны.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Бавария — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,93. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,04, а на победу ПСЖ — 3,77.

Реал Мадрид — Барселона

Суббота, 10 апреля, 22:00. Стадион имени Альфредо ди Стефано, Мадрид (Испания). Матч 30-го тура испанской Ла Лиги

Вы можете не любить Ла Лигу и редко следить за ее событиями, но оставить без внимания матч с вывеской "Эль-Класико" с огромным трудом смогут даже самые скептично настроенные болельщики по отношению к испанскому футболу. В последний раз мадридский Реал встречался с Барселоной еще в конце октября прошлого года. Тогда победа со счетом 3:1 досталась подопечным Зинедина Зидана, поэтому каталонцы будут еще более сильно настроены взять реванш у своего многолетнего принципиального соперника.

Нельзя не отметить, что в минувшие выходные лидер испанского первенства, мадридский Атлетико, оступился и потерпел поражение от Севильи, тем самым предоставив своим ближайшим преследователям в лице Реала и Барселоны возможность сократить отставание. Подопечным Рональда Кумана в этом плане будет немного легче, ведь из Лиги чемпионов они уже вылетели и смогут полностью сконцентрироваться на чемпионате. А вот коллективу Зидана на этой неделе еще играть с Ливерпулем в ЛЧ, да и все мы прекрасно знаем, насколько плачевно может выглядеть оборона "сливочных" без Серхио Рамоса, который вновь выбыл примерно на месяц из-за мышечной травмы.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Барселона — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 2,28. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,87, а на победу Реала — 3,07.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 11 апреля, 18:30. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Лондон (Англия). Матч 31-го тура английской Премьер-лиги

Для Жозе Моуриньо поединки против Манчестер Юнайтед, наверное, обрели характер принципиальных после того, как в декабре 2018 года руководство "красных дьяволов" отправило его в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Сегодня португальский специалист из тура в тура пытается вернуть Тоттенхэм в зону Лиги чемпионов, тогда как сменивший его Оле-Гуннар Солскьяер надеется выиграть с Манчестер Юнайтед свой первый командный трофей в качестве наставника.

Правда, о золотых медалях текущего сезона АПЛ манкунианцы вряд ли могут даже мечтать, несмотря на то, что они занимают вторую строчку в турнирной таблице. Открыв лидирующего Манчестер Сити настолько велик, что "красным дьяволам" остается только надеяться на триумф в Лиге Европы. У Тоттенхэма также есть возможность завершить нынешнюю кампанию с трофеем, но для этого необходимо еще одолеть Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги. Да и в целом, вряд ли даже это спасет потенциально провальный сезон "шпор", если Моуриньо не выведет свою команду в Лигу чемпионов.

К слову, у скандального португальца была возможность вернуть Тоттенхэм в топ-4 в прошлом матче АПЛ против Ньюкасла, но арендованный "сороками" у Арсенала Джо Уиллок символично спас свою команду от поражения в заключительном отрезке игры и заставил коллектив Жозе Моуриньо по-прежнему довольствоваться пятой позицией в таблице.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, явного фаворита предстоящей встречи выделить непросто, но небольшое предпочтение отдается Манчестер Юнайтед. Победу манкунианцев эксперты оценили в коэффициент 2,44. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,58, а на победу Тоттенхэма — 2,95.