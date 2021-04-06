Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/4 финала.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария примет французский ПСЖ.

По мнению аналитиков, выше шансы на победу в первом поединке у немецкого коллектива.

Так, компания Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Баварии — 1,9, победа ПСЖ — 3,8, ничья — 4,0.

Наиболее вероятным эксперты считают счет 1:1, коэффициент на который составляет 8,3. Желающие рискнуть, могут поставить на победу ПСЖ со счетом 3:5 — коэффициент 180,0.

Матч Бавария — ПСЖ состоится во среду, 7 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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