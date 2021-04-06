Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/4 финала.

В рамках 29-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус дома примет Наполи.

По мнению букмекерской компании Parimatch, именно Ювентус должен победить в этой встрече.

Так на победу "старой синьоры" предлагается коэффициент 2,01. Ничью эксперты оценили в 3,70, а победу Наполи в 3,75.

Если вы верите, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход коэффициент 1,73 (меньше — 2,18).

Матч Ювентус — Наполи состоится 7-го апреля. Начало — в 19:45 по киевскому времени. Также на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

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