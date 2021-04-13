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Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между дортмундской Боруссией и английским Манчестер Сити. Компания Parimatch считает, что, после 2:1 на Этихад Стэдиум, больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,76, на ничью — 4,36, на победу Боруссии Д — 4,58.

При этом эксперты считают, что "небесно-голубые" вряд ли смогут оставить свои ворота в неприкосновенности, даже если и победят в итоге. Коэффициент на это событие — 3,25.

Матч Боруссия Д — Манчестер Сити состоится 14 апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.