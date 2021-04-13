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Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между английским Ливерпулем и мадридским Реалом. Компания Parimatch считает, что, после 3:1 на Альфредо ди Стефано, больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Ливерпуля составляет 1,98, на ничью — 4,00, на победу Реала Мадрид — 3,60.

При этом эксперты считают, что "красные" вряд ли смогут оставить свои ворота в неприкосновенности, даже если и победят в итоге. Коэффициент на это событие — 3,75.