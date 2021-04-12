Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный четвертьфинальный поединок.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ примет в Париже Баварию.

Несмотря на победу в Мюнхене, букмекеры не считают парижан фаворитом. Так, компания Parimatch установила следующие коэффициенты: победа ПСЖ — 3,0, победа Баварии — 2,21, ничья — 4,0.

Однако при этом самый низкий коэффициент предлагается на счет 1:1 — 8,5, а самым вероятным результатом, при котором Бавария пройдет дальше, является 1:3 — 14,5.

Матч ПСЖ — Бавария состоится во вторник, 13 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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