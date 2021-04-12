Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок 1/4 финала.

После уверенной победы в первом матче Челси считается фаворитом четвертьфинального противостояния против Порту.

Компания Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Челси — 1,84, победа Порту — 4,3, ничья — 3,9.

Аналитики допускают, что полуфиналист в этой паре не определится в основное время, и предлагают альтернативные варианты: победа Челси в дополнительное время — 22,0, в серии пенальти — 23,0, победа Порту в дополнительное время — 25,0, в серии пенальти — 23,0.

Матч Челси — Порту пройдет на нейтральном поле в Севилье во вторник, 13 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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