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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Начавшаяся неделя будет посвящена не только поединкам внутренних первенств, но и еврокубковым противостояниям. Нас, по понятным причинам, среди обширной палитры поединков в первую очередь заинтересовала игра между донецким Шахтером и киевским Динамо, которая пройдет в рамках 22-го тура УПЛ, однако о данном противостоянии мы поговорим немного позже. Сейчас же обратим внимание на матчи вне украинского первенства.

Пари Сен-Жермен — Бавария

Вторник, 13 апреля, 22:00. Парк-де-Пренс, Париж (Франция). Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Результат первой встречи — 3:2

Постепенно мы начинаем подходить к развязке в еврокубковой кампании. До выхода в полуфинал Лиги чемпионов остался один шаг, но кто-то отправится дальше за своей мечтой, а кто-то останется ни с чем. В заключительном матче прошлого розыгрыша самого престижного еврокубка Бавария оказалась сильнее Пари Сен-Жермен, но в этом году, уже на стадии 1/4 финала, в первом поединке в Мюнхене верх удалось взять парижскому гранду (3:2).

В обойме Ханса-Дитера Флика не хватило футболистов даже на равноценную с соперниками заявку на отчетную игру. Травмы и коронавирус подкосили множество игроков мюнхенского клуба, в числе которых оказался и ключевой форвард команды Роберт Левандовски, но это никак не вылилось в тотальное доминирование футболистов ПСЖ. Наоборот, "красные" чаще находились у ворот соперника, однако реализация моментов не подкачала парижан, тогда как мюнхенцам банально не хватило глубины состава.

Но Бавария сдаваться уж точно не намерена. Последняя ничья с Унианом в Бундеслиге говорит лишь о желании команды сэкономить физические кондиции на ответный матч с ПСЖ, при этом и подопечные Маурисио Почеттино вряд ли просто так будут готовы распрощаться со своей главной несбывшейся мечтой — победой в Лиге чемпионов.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Бавария — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,18. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,11, а на победу ПСЖ — 3,06.

Ливерпуль — Реал Мадрид

Среда, 14 апреля, 22:00. Энфилд, Ливерпуль (Англия). Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Результат первой встречи — 1:3

В последние годы Ливерпуль привык радовать собственных болельщиков завоеванием престижных трофеев, но в статусе действующего чемпиона АПЛ "красные" рискуют завершить текущий сезон тотальным провалом. Казалось, что мерсисайдцы, страдающие от кадровых потерь в обороне, полностью сосредоточатся на выступлениях в Лиге чемпионов, однако не менее обескровленный в центре защиты мадридский Реал практически решил задачу по выходу в полуфинал турнира благодаря уверенной победе в первом матче — 3:1.

Первый тайм в исполнении подопечных Юргена Клоппа стал полностью провальным, чем грех было не воспользоваться "королевскому" клубу. К слову, во внутреннем первенстве у Реала дела также идут лучше, чем у своего будущего соперника. Если максимумом, на который может рассчитываться Ливерпуль по итогам сезона АПЛ, является попадание в зону Лиги чемпионов, то "сливочные" сократили отставание от заветной первой строчки Ла Лиги до одного пункта благодаря победе над Барселоной и осечке Атлетико в матче с Бетисом.

Рискнет ли тренерский штаб Юргена Клоппа все-таки зацепиться за трофей Лиги чемпионов и попытается совершить камбэк, или все-таки "красные" бросят все силы на возвращение в топ-4 чемпионата Англии? Для выхода в следующую стадию им необходимо как минимум не пропустить от Реала и забить два мяча, что будет крайне непростой задачей, учитывая впечатляющую форму мадридского гранда.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, фаворитом в данном противостоянии является Ливерпуль. Так, потенциальную победу мерсисайдцев оценили в коэффициент 1,94. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,12, а на победу Реала — 3,68.

Аталанта — Ювентус

Воскресенье, 18 апреля, 16:00. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо (Италия). Матч 31-го тура украинской Премьер-лиги

Пока Интер начинает потихоньку готовиться к "коронации" в качестве будущего (возможно) чемпиона Италии, борьба за место в топ-4 турнирной таблицы находится в самом разгаре. Первый сезон Андреа Пирло в качестве главного тренера Ювентуса вряд ли может порадовать болельщиков "старой синьоры", ведь, помимо вылета от Порту из Лиги чемпионов, многолетняя гегемония в Серии А близится к своему завершению.

И если Ювентус, откровенно говоря, регрессировал как в игровом плане, так и в плане своих результатов, то Аталанта — это противоположный случай. Под руководством Джан Пьеро Гасперини бергамаски ворвались в список "топов" итальянского футбола, а их ежегодная квалификация в Лигу чемпионов уже никого не удивляет.

В первом круге команды разошлись миром, обменявшись забитыми мячами. Да, туринцы вполне могли добывать три очка, реализуй Криштиану Роналду пенальти во втором тайме, но это все можно отнести к разряду "если бы". Единственное, что можно с уверенностью сказать, — победитель в предстоящем матче значительно упростит себе задачу по попаданию в топ-4 по итогам сезона Серии А, при этом также отберет драгоценные очки у прямого конкурента.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, выделить явного фаворита в матче Аталанты и Ювентуса весьма непросто. Так, потенциальную победу бергамасков оценили в коэффициент 2,49. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,61, а победу команды Андреа Пирло — 2,87.