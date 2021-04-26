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Все самые важные детали об азартных пристрастиях известных футболистов

Реальные и онлай-казино, разнообразные азартные игры и ставки на спорт сегодня стали очень популярным развлечением, а для кого-то и средством заработка. Поиграть любят не только футбольные фанаты, но и сами футболисты. Некоторые из них скрывают свое увлечение азартными играми, а некоторые, наоборот, рассказывают об этом сами. Кому-то из них иногда везет, но все-таки многие из них стали жертвами азартных игр и проиграли целое состояние. Мы расскажем вам о популярных футболистах, которые играют в азартные игры.

Пол Мерсон

Футболист, начавший звездную карьеру в «Арсенале», страдал от разных зависимостей: наркотики, алкоголь и азартные игры. Мерсону, к счастью, удалось победить эти пристрастия, а сложнее всего ему было бороться именно с игровой зависимостью. По подсчетам футболиста, только на азартных играх он потерял около 7 миллионов фунтов стерлингов. После того, как Пол Мерсон ушел из футбола, он стал рекламировать одну популярную британскую букмекерскую контору.

Гари Невилл

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в своей книге рассказывает о том, как повальная одержимость азартными играми в свое время захватила многих игроков сборной Англии. Гари поделился, что ставил на всё подряд, и это были большие суммы — сотни фунтов за один раз. Невилл называет игровую зависимость бичом команды. Он смог осознать пагубное влияние игр на свою жизнь и смог остановиться.

Тони Адамс

Звезда лондонского «Арсенала» второй половины 80-х и 90-х годов Тони Адамс тоже страдал от разных зависимостей, больше всего от алкоголя и азартных игр. Он много играл и много проигрывал. Завязав с футболом, Адамс основал клинику для футболистов, зависимых от алкоголя и азартных игр. Зная не понаслышке о проблеме, он очень хотел помочь другим футболистам, страдающим от игровой зависимости.

Джоуи Бартон

Джоуи Бартон в свое время сделал неплохую карьеру в Премьер-лиге, играя за «Бернли». Но безудержная страсть к ставкам подвергла его карьеру опасности. Футболиста дисквалифицировали на полтора года из-за его участия в незаконных ставках. Он признался, что сделал более тысячи ставок на футбольные матчи в период 2006-2013 годов, не смотря на то, что футболистам запрещено делать ставки на матчи, в которых они сами играют.

Кит Гиллеспи

Кит Гиллеспи – известный футболист, игравший за «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Кит имел различные достижения на поле, но никак не смог обуздать свою страсть к азартным играм и, наконец, был объявлен банкротом в 2010 году после потери шокирующей суммы в семь миллионов фунтов.

Уэйн Руни

Уэйн Руни, известный как лидер команды «Манчестер Юнайтед» частенько оставлял сумасшедшие деньги в казино. Журналисты писали, что однажды он проиграл в манчестерском казино 65 тысяч фунтов за одну ночь. Его частенько встречали в игорных заведениях и букмекерских конторах. Со временем Руни все-таки смог остепениться.

Рой Кэрролл

Рой Кэрролл играл в «Манчестер Юнайтед», куда перешёл в 2001 году из «Уигана». Футболист подавал большие надежды, но, столкнувшись с конкуренцией Фабьена Бартеза, Кэрролл несколько потерялся. Возможно, поэтому он и начал играть в азартные игры. Ставки на скачки, спортивные события и лотерея – так футболист развлекался и снимал напряжение. Однако везением Рой похвастаться не мог, он часто проигрывал, причем достаточно крупные суммы.

Доминик Маттео

Доминик Маттео, начавший свою футбольную карьеру в «Ливерпуле» и закончивший ее, играя в «Сток Сити», тоже имел неприятный опыт, связанный с азартными играми. Иногда Доминику везло. Футболист однажды поставил огромную сумму — 200 000 фунтов на одну скачку и выиграл! Но, несмотря на этот успех, Маттео проигрывал больше, чем выигрывал, и в итоге оказался с огромным миллионным долгом из–за азартных игр. Эти долги привели к тому, что в 2015 году он стал банкротом.

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На какой вид спорта выгоднее ставить? Этим вопросом задается каждый, кто решил делать ставки. Естественно, лучше выбирать тот вид спорта, в котором вы хорошо разбираетесь. А выбор поистине велик, ведь крупные букмекеры сегодня предлагают делать ставки на огромное количество различных видов спорта. Мы расскажем вам о самых востребованных из них и подходящих для ставок.

Футбол

На первом месте среди общего количества ставок, конечно, футбол. Сегодня это самая популярная игра на планете. Максимальное количество ставок приходится на крупные мировые первенства, такие как финал Лиги чемпионов или чемпионат мира. На такие события букмекерские конторы предлагают огромное количество пари, а ставки достигают максимальных сумм

Теннис

Второе место по количеству ставок занимает теннис. Причем больше всего ставят на теннис в режиме лайв. Это связано с большим количеством теннисных соревнований, кажется, они проходят постоянно, и днем и ночью.

Хоккей

Среди всех других ставок на спорт хоккей вряд ли вырвется в лидеры, но есть немало любителей ставить на хоккей. И это как раз тот случай, когда необходимо хорошо разбираться в игре, ведь исход хоккейных матчей часто очень непредсказуем.

Баскетбол

Также достаточно популярен среди любителей ставок, благодаря, в первую очередь, Национальной баскетбольной ассоциации. На НБА часто ставят даже те, кто не особо разбирается в баскетболе. У НБА есть масса рабочих стратегий по заработку, а ее надежность не вызывает сомнений.

Смешанные единоборства

Этот вид спорта, безусловно, выбирают гораздо реже других, но по объему ставок он порой не уступает футболу. Например, легендарный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи собрал больше ставок, чем финал Лиги чемпионов 2020 года.

Киберспорт

Огромную популярность очень быстро набирает киберспорт. Появляются букмекеры, специализирующиеся на киберспортивных соревнованиях, а наблюдая за игрой геймеров и делая ставки, можно неплохо заработать.



Это самые востребованные на сегодняшний день виды спорта для ставок. На менее популярные виды спорта выбор ставок меньше и ниже максимумы. О них уже сложнее найти актуальную статистику и другую важную информацию для принятия решений.

Таким образом, при выборе вида спорта стоит выбирать те, в которых вы разбираетесь лучше всего. Лучше выбирать турниры, освещаемые в крупнейших спортивных СМИ. Сделав выбор, рекомендуем вам проверить эффективность своей стратегии сначала на виртуальном счёте.

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Футболісти, які грають в азартні ігри

Найважливіші деталі про азартні вподобання відомих футболістів

Реальні і онлай-казино, різноманітні азартні ігри і ставки на спорт сьогодні стали дуже популярною розвагою, а для кого-то і засобом заробітку. Пограти люблять не тільки футбольні фанати, а й самі футболісти. Деякі з них приховують своє захоплення азартними іграми, а деякі, навпаки, розповідають про це самі. Комусь із них іноді щастить, але все-таки багато хто з них стали жертвами азартних ігор і програли цілий статок. Ми розповімо вам про популярні футболістів, які грають в азартні ігри.

Пол Мерсон

Футболіст, який почав зоряну кар'єру в «Арсеналі», страждав від різних залежностей: наркотики, алкоголь і азартні ігри. Мерсона, на щастя, вдалося перемогти ці пристрасті, а найскладніше йому було боротися саме з ігровою залежністю. За підрахунками футболіста, тільки на азартних іграх він втратив близько 7 мільйонів фунтів стерлінгів. Після того, як Пол Мерсон пішов з футболу, він став рекламувати одну популярну британську букмекерську контору.

Гарі Невіл

Колишній футболіст «Манчестер Юнайтед» Гарі Невілл в своїй книзі розповідає про те, як повальна одержимість азартними іграми свого часу захопила багатьох гравців збірної Англії. Гарі поділився, що ставив на все підряд, і це були великі суми — сотні фунтів за один раз. Невілл називає ігрову залежність бичем команди. Він зміг усвідомити згубний вплив ігор на своє життя і зміг зупинитися.

Тоні Адамс

Зірка лондонського «Арсеналу» другої половини 80-х і 90-х років Тоні Адамс теж страждав від різних залежностей, найбільше від алкоголю та азартних ігор. Він багато грав і багато програвав. Зав'язавши з футболом, Адамс заснував клініку для футболістів, залежних від алкоголю та азартних ігор. Знаючи не з чуток про проблему, він дуже хотів допомогти іншим футболістам, які страждають від ігрової залежності.

Джоуї Бартон

Джоуї Бартон свого часу зробив непогану кар'єру в Прем'єр-лізі, граючи за «Бернлі». Але нестримна пристрасть до ставок піддала його кар'єру небезпеки. Футболіста дискваліфікували на півтора року з-за його участі в незаконних ставках. Він зізнався, що зробив більше тисячі ставок на футбольні матчі в період 2006-2013 років, не дивлячись на те, що футболістам заборонено робити ставки на матчі, в яких вони самі грають.

Кіт Гіллеспі

Кіт Гіллеспі — відомий футболіст, який грав за «Ньюкасл Юнайтед» і «Манчестер Юнайтед». Кіт мав різні досягнення на полі, але ніяк не зміг приборкати свою пристрасть до азартних ігор і, нарешті, був оголошений банкрутом у 2010 році після втрати шокуючою суми в сім мільйонів фунтів.

Уейн Руні

Уейн Руні, відомий як лідер команди «Манчестер Юнайтед» частенько залишав божевільні гроші в казино. Журналісти писали, що одного разу він програв в манчестерському казино 65 тисяч фунтів за одну ніч. Його частенько зустрічали в гральних закладах та букмекерських конторах. Згодом Руні все-таки зміг стати розсудливим.

Рой Керролл

Рой Керролл грав в «Манчестер Юнайтед», куди перейшов у 2001 році з «Вігана». Футболіст подавав великі надії, але, зіткнувшись з конкуренцією Фабьена Бартеза, Керролл кілька загубився. Можливо, тому він і почав грати в азартні ігри. Ставки на скачки, спортивні події та лотерея — так футболіст розважався і знімав напругу. Однак везінням Рой похвалитися не міг, він часто програвав, причому досить великі суми.

Домінік Маттео

Домінік Маттео, який почав свою футбольну кар'єру в «Ліверпулі» і закінчив її, граючи в «Сток Сіті», теж мав неприємний досвід, пов'язаний з азартними іграми. Іноді Домініку щастило. Футболіст одного разу поставив величезну суму — 200 000 фунтів на одну стрибка і виграв! Але, незважаючи на цей успіх, Маттео програвав більше, ніж вигравав, і в підсумку виявився з величезним мільйонним боргом через азартних ігор. Ці борги призвели до того, що в 2015 році він став банкрутом.

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На який вид спорту вигідніше ставити? Цим питанням задається кожен, хто вирішив робити ставки. Природно, краще вибирати той вид спорту, в якому ви добре розбираєтеся. А вибір воістину великий, адже великі букмекери сьогодні пропонують робити ставки на величезну кількість різних видів спорту. Ми розповімо вам про найбільш затребуваних з них і відповідних для ставок.

Футбол

На першому місці серед загальної кількості ставок, звичайно, футбол. Сьогодні це найпопулярніша гра на планеті. Максимальна кількість ставок припадає на великі світові першості, такі як фінал Ліги чемпіонів або чемпіонат світу. На такі події букмекерські контори пропонують величезну кількість парі, а ставки досягають максимуму.

Кіберспорт

Величезну популярність дуже швидко набирає кіберспорт. З'являються букмекери, які спеціалізуються на киберспортівних змаганнях, а спостерігаючи за грою геймерів і роблячи ставки, можна непогано заробити.

Це найбільш затребувані на сьогоднішній день види спорту для ставок. На менш популярні види спорту вибір ставок менше і нижче максимуми. Про них вже складніше знайти актуальну статистику та іншу важливу інформацію для прийняття рішень.

Таким чином, при виборі виду спорту варто вибирати ті, в яких ви розбираєтеся найкраще. Краще вибирати турніри, освітлювані в найбільших спортивних ЗМІ. Зробивши вибір, рекомендуємо вам перевірити ефективність своєї стратегії спочатку на віртуальному рахунку.

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