Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов дома сыграет против черниговской Десны.

Компания Parimatch предпочтение в данном противостоянии отдает гостям.

На победу черниговчан можно поставить с коэффициентом 1,66. Ничья оценивается в 4,10, а победа полтавчан в 4,90.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 3 голов, то на это событие коэффициент 2,12 (меньше — 1,72).

Матч Львов — Десна состоится в субботу, 24-го апреля. Начало встречи — в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.