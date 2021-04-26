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Вашему вниманию букмекерские котировки на первый поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках первого поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, состоится встреча между мадридским Реалом и лондонским Челси. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Реала Мадрид составляет 2,37, на ничью — 3,25, на победу Челси — 3,25.

При этом эксперты считают высоко оценивают вероятность "гостевого" гола со стороны "синих". Коэффициент на это событие составляет всего — 1,45.

Матч Реал Мадрид — Челси состоится 27 апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.