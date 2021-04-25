Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на первый поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках первого поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, состоится встреча между французским Пари Сен-Жермен и английским Манчестер Сити. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 2,33, на ничью — 3,75, на победу ПСЖ — 2,95.

При этом эксперты опасаются, что "горожане" могут забить и более одного мяча на поле соперников. Коэффициент на это событие составляет всего — 1,96.

Матч ПСЖ — Манчестер Сити состоится 28 апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.