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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед сойдется в противостоянии с Ромой в рамках первого полуфинала Лиги Европы. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Оле-Гуннара Солскьяера.

Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,55, тогда как потенциальный успех Ромы оценивается показателем 6,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Манчестер Юнайтед победит в один мяч. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,55.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Рома состоится завтра, 29-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.