Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках 24-го украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в домашнем матче сыграет против Днепра-1.

Компания Parimatch считает, что на победу больше шансов имеет команда Луиша Каштру.

Так на победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,48. Ничью оценили в 4,70, а победу днепрян — в 6,20.

На то, что тотал в данной игре будет два больше, можно поставить с коэффициентом 1,29 (меньше — 3,40).

Напомним, матч Шахтер — Днепр-1 состоится первого мая в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.