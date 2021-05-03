Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
ПСЖ — Манчестер Сити, Getty Images
03 мая 2021, 19:02
В рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, состоится встреча между английским Манчестер Сити и французским Пари Сен-Жермен. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.
Так, коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,74, на ничью — 4,44, на победу ПСЖ — 4,64.
При этом эксперты сомневаются, что "красно-синие" могут победить хотя бы в одном тайме. Коэффициент на это событие составляет всего 2,44.
Матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится 4 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция
поединка.