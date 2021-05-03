Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, состоится встреча между английским Манчестер Сити и французским Пари Сен-Жермен. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,74, на ничью — 4,44, на победу ПСЖ — 4,64.

При этом эксперты сомневаются, что "красно-синие" могут победить хотя бы в одном тайме. Коэффициент на это событие составляет всего 2,44.