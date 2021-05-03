Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Реал — Челси, Getty Images
03 мая 2021, 22:36
В рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, состоится встреча между английским Челси и испанским Реалом. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.
Так, коэффициент на победу Челси составляет 2,27, на ничью — 3,46, на победу ПСЖ — 3,48.
При этом эксперты сомневаются, что "синие" смогут одержать победу, при этом не пропустив в свои ворота. Коэффициент на это событие составляет всего 3,40.
Матч Челси — Реал состоится 5 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция
поединка.