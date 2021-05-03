Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, состоится встреча между английским Челси и испанским Реалом. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Челси составляет 2,27, на ничью — 3,46, на победу ПСЖ — 3,48.

При этом эксперты сомневаются, что "синие" смогут одержать победу, при этом не пропустив в свои ворота. Коэффициент на это событие составляет всего 3,40.