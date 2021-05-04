Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо будет противостоять Мариуполю.

Компания Parimatch считает, что подопечные Мирчи Луческу имеют больше шансов на победу в игре.

На их победу можно поставить с коэффициентом 1,22. Ничью эксперты оценили в 6,10, а победу "азовцев" в 15,0.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход коэффициент 1,62 (меньше — 2,30).

Отметим, матч Динамо — Мариуполь состоится пятого мая в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.