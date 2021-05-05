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Кулач и Кравчук, фото Ворскла
05 мая 2021, 00:03
В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла примет на своем поле Десну.
Компания Parimatch считает, что подопечные Юрия Максимова имеют немного больше шансов на победу в игре.
На их триумф можно поставить с коэффициентом 2,7. Ничью эксперты оценили в 3,3, а победу "северян" в 2,65.
Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход коэффициент 2,03 (меньше — 1,78).
Отметим, матч Ворскла — Десна состоится пятого мая в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.