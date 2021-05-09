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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна отправится в гости к Мариуполю.

Компания Parimatch считает, что в данном противостоянии намного больше шансов на победу у команды Рябоконя.

Так, на победу Десны коэффициент 1,41. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,8, а на победу хозяев с 7,6.

Если вы уверены, что команды смогут забить три гола и больше, то можете поставить с коэффициентом 1,84.