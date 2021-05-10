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Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

Отчетная неделя подарит нам несколько увлекательных и важных для их участников поединков. В данном материале мы выделим четыре главных матча недели в рамках локальных состязаний. В список попали два принципиальных поединка чемпионата Италии, перенесенная встреча английской Премьер-лиги, а также решающая битва Кубка Украины.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Четверг, 13 мая, 22:15. Манчестер, стадион Олд Траффорд

Провести данную игру в заранее установленные сроки помешали, как это ни странно, уже давно отсутствующие на английских трибунах фанаты. Однако, обсуждение действий руководства Манчестер Юнайтед, перед повторной попыткой провести встречу против Ливерпуля, хотелось бы оставить на наиболее отдаленном краю стола. Северо-западное дерби Англии имеет достаточно глубокие корни, поэтому его участникам не нужны дополнительные стимулы для того, чтобы устроить очередной эпизод конфронтации.

Впрочем, на сей раз мы будем говорить еще и о серьезном турнирном значении предстоящей игры для "красных", которые рискуют оказаться вне зоны Лиги чемпионов по итогам текущего сезона. Юрген Клопп выразил мнение, что четырех побед в оставшихся матчах должно хватить для достижения поставленной перед командой задачи, но, с учетом опыта предыдущих выступлений Ливерпуля, в подобное с трудом верится даже преданным фанатам команды.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, уже практически не смотрит вслед своим соседям по городу, и куда больше коллектив Оле-Гуннара Солскьяера волнует крадущийся у них по пятам лондонский Челси. В преддверии финала Лиги Европы УЕФА, сокращение отрыва от преследователей может обернуться серьезными неприятностями.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Ливерпуль — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,14. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,81, а на победу Манчестер Юнайтед — 3,13.

Динамо — Заря

Четверг, 13 мая, 19:00. Тернополь, Городской стадион им. Романа Шухевича

Коллектив Мирчи Луческу уже все всем доказал в национальном первенстве, и теперь внимание киевского Динамо переключилось на Кубок Украины, где соперником по решающему поединку в битве за трофей для них станет луганская Заря. Подопечные Виктора Скрипника уже второй год кряду забирают "бронзу" украинской Премьер-лиги, однако в кубковом состязании уже достаточно давно не доходили до столь высокой стадии розыгрыша — с 2016-го года, когда уступили донецкому Шахтеру (2:0).

Очевидно, что каждая из команд будет намереваться дать серьезный бой своему оппоненту, ведь украинский футбол одним из первых в Европе завершает майские перипетии на национальном уровне, после чего футболисты либо получат право на заслуженный отпуск, либо отправятся помогать своим национальным командам. К слову, луганчане не особо пользуются спросом у тренерского штаба сборной Украины, поэтому их успешная игра в финале вполне может стать поводом для Андрея Шевченко пересмотреть свой кадровый резерв.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Динамо — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,75. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3,80, а на победу Зари — 4,62.

Ювентус — Интер

Суббота, 17 мая, 19:00. Турин, стадион Альянц Стэдиум

Легендарное Derby d'Italia в рамках 37-го тура Серии А подходящего к концу сезона будет иметь особый сакральный смысл для его участников, ведь фактически мы будем говорить о прямой передаче титула из рук чемпионов прошлого сезона в руки наиболее успешной команды Италии в этом футбольном году. Разумеется, никто не станет стелить красную дорожку для игроков "нерадзурри" в логове их наиболее принципиального соперника, но определенная церемониальность в этом матче присутствует.

В плане положения команд в турнирной таблице, эта игра будет важна исключительно для коллектива Андреа Пирло, который все еще ходит по краю зону Лиги чемпионов и в любой момент может оказаться за нежеланной чертой. Вдобавок, у Ювентуса должна была накопиться спортивная злость на миланский клуб еще и с акцентом на поражение в первом круге, которое стало лишь одной из составляющих глобального успеха подопечных Антонио Конте в текущем сезоне.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Ювентус — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,33, а на победу Интера — 3,18.

Рома — Лацио

Суббота, 17 мая, 21:45. Рим, стадион Стадио Олимпико

Помимо Всеитальянского дерби, в этот же день "волки" в очередной раз схлестнутся в битве против "орлов" на поле главной арены Италии. Римское дерби — история про непримиримое соперничество двух столичных коллективов, каждый из которых завершает сезон в далеко не равновесном соотношении настроений. Лацио осторожно поглядывает на вышестоящие команды, в поисках их осечек, но практически не имеет шансов на успех, а Роме приходится регулярно отбиваться от Сассуоло, которое с каждым туром все ближе и ближе подбирается к зоне Лиги конференций УЕФА.

Прямого контакта между командами в турнирной таблице, несмотря на соседствующее положение, не наблюдается. Остается лишь уповать на преобладание спортивного духа и желание команд избежать более серьезных проблем в концовке сезона. Да и Паулу Фонсека, очевидно, не захочет ударить в грязь лицом непосредственно перед прибытием своего соотечественника Жозе Моуриньо на пост главного тренера Ромы.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Лацио — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,48. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,36, а на победу Ромы — 2,87.