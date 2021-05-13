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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

В рамках перенесенного поединка 34-го тура английской Премьер-лиги, состоится встреча между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Компания Parimatch считает, что намного больше шансов на победу у гостей.

Так, коэффициент на победу Манчестер Юнайтед составляет 2,80, на ничью — 3,75, на победу Ливерпуля — 2,41.

При этом эксперты больше особо верят в возможность быстрого гола (до 15-й минуты) в этом поединке. Коэффициент на это событие составляет 2,90.

Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится 13 мая. Начало — в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.