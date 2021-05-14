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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Ньюкасл сойдется в противостоянии с Манчестер Сити в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке намного больше у подопечных Хосепа Гвардиолы, который уже обеспечили себе чемпионство.

Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,29, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 11,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Джо Уиллок отметится голом в ворота "горожан". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,00.

Напомним, матч Ньюкасл — Манчестер Сити состоится сегодня, 14 мая, в 22:00 по киевскому времени.