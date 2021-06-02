Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на товарищеский матч сборных.

В рамках товарищеского поединка национальных сборных состоится встреча между Нидерландами и Шотландией, в которой "оранжевые" выступят в качестве хозяев португальского стадиона Алгарве в Фару. Компания Parimatch считает, что существенно больше шансов на победу у команды Франка де Бура.

Так, коэффициент на победу Нидерландов составляет 1,57, на ничью — 4,30, на победу Шотландии — 5,30.

При этом эксперты сильно сомневаются, что командам удастся провести результативный первый тайм. Коэффициент на ТБ 1.5 в этот период матча составляет 2,55.

Матч Нидерланды — Шотландия состоится 2 июня. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.