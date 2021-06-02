Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на товарищеский матч сборных.

В рамках товарищеского поединка национальных сборных состоится встреча между Англией и Австрией. Компания Parimatch считает, что существенно больше шансов на победу у команды Гарета Саутгейта.

Так, коэффициент на победу Англии составляет 1,52, на ничью — 4,10, на победу Австрии — 6,70.

При этом эксперты не сомневаются, что командам удастся провести результативный поединок. Коэффициент на ТБ 2.5 составляет всего 1,93.

Матч Англия — Австрия состоится 2 июня. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.