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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на товарищескую игру сборных.

Бельгия сойдется в противостоянии товарищеского характера с Хорватией в рамках подготовки к Евро-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Мартинеса.

Так, на победу Бельгии предлагается коэффициент 1,89, тогда как потенциальный успех Хорватии оценивается показателем 4,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что данный поединок завершится со счетом 2:2. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 16,00.

Напомним, матч Бельгия — Хорватия состоится сегодня, 6 июня, в 21:45 по киевскому времени.