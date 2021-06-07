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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Главным событием недели в футбольном мире, безусловно, станет старт долгожданного чемпионата Европы, который должен был состояться еще прошлым летом. Нас, по понятным причинам, среди обширной палитры всевозможных поединков заинтересовали игры, которые пройдут на Евро-2020. Среди них есть и матч сборной Украины против Нидерландов.

Турция — Италия

Пятница, 11 июня, 19:00. Стадио Олимпико (Рим).

Встреча Турции и Италии на Стадио Олимпико в Риме станет матчем открытия чемпионата Европы, который, как и все остальные поединки турнира, сможет посетить 30% зрителей на трибунах. Чем же интересно данное противостояние?

Обе сборные идут на серии из успешных результатов. Если учитывать и контрольные встречи, то Турция не знает поражений уже шесть матчей кряду, а главные из последних успехов подопечных Шенола Гюнеша пришлись на отборочный этап чемпионата мира-2022. Сейчас турки возглавляют свою группу, обыграв в первых трех поединках Нидерланды (4:2) и Норвегию (3:0), но потеряв очки в голевой перестрелке со сборной Латвии (3:3).

Положение дел в стане сборной Италии еще лучше. Подопечные Роберто Манчини проигрывали в последний раз в сентябре 2018 года в матче Лиги наций с Португалией, после чего продемонстрировали невероятную серию без поражений из 27 поединков. А вот с самой Турцией итальянцы играли в последний раз в далеком 2006 году. Тогда в товарищеской встрече финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Италия — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,57. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,77, а на победу Турции — 7,95.

Англия — Хорватия

Воскресенье, 13 июня, 16:00. Уэмбли (Лондон).

Английские болельщики действительно соскучились по победам своей национальной сборной на турнирах европейского и мирового масштаба. Третье место на домашнем Евро-1996 — последнее призовое для "трех львов", если не считать "бронзу" в Лиге наций-2018/19 и четвертую строчу на ЧМ-2018.

В сборной Англии всегда были великолепные поколения футболистов, но в наше время им постоянно чего-то не хватает для того, чтобы прыгнуть выше головы. Сейчас подопечные Гарета Саутгейта идут на серии из шести побед кряду, однако все равно не пропадает ощущение, что они могут оступиться в любой неожиданный момент. Тем не менее, в матчах Лиги наций А в 2018 году англичане обыграли хорватов со счетом 2:1 и сыграли в нулевую ничью. Сейчас у "трех львов" есть еще один шанс отомстить за вылет с ЧМ-2018 на стадии полуфинала.

Что касается сборной Хорватии, то сейчас приходится только ностальгировать о той команде, которая уступила Франции в финале чемпионата мира 2018 года. После того пика "шашечных" ожидал серьезный спад, а о статусе топ-сборной уже никто не говорит. Да, хорваты неплохо показали себя в мартовских поединках отбора на ЧМ, по итогам которых они возглавили свою группу, однако победы были одержаны над явными аутсайдерами — командами Кипра и Мальты, тогда как с той же Словенией их ожидало минимальное поражение.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Англия — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,69. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,78, а на победу Хорватии — 5,63.

Нидерланды — Украина

Воскресенье, 13 июня, 22:00. Йохан Кройфф Арена (Амстердам)

Ну и, напоследок, конечно, нельзя не вспомнить о поединке, за событиями которого будут пристально наблюдать не только украинские любители футбола, но и вся Украина в целом. Подопечные Андрея Шевченко отправятся в Амстердам, где встретится с грозной сборной Нидерландов в первом своем матче на Евро-2020.

Главный тренер "оранжевых" Франк де Бур уже успел дать смелый прогноз на матч с Украиной: "Победим со счетом 3:1". Болельщикам "сине-желтых", в свою очередь, остается надеяться на то, что нидерландский специалист окажется не прав, ведь в последнее время результаты матчей коллектива Шевченко очень непросто прогнозировать: то украинцы добудут ничью в гостях с действующим чемпионом мира — Францией, то на своем поле сыграют вничью с Финляндией и Казахстаном.

В любом случае, очевидно, что сборной Украины придется особое внимание уделить своей обороне, ведь команда Де Бура любит забивать много, при этом пропускает также немало. Именно команда Нидерландов на бумаге является фаворитом на то, чтобы занять первое место в группе, однако и сборная Украины неоднократно доказывала, что способна приятно удивлять.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Нидерландов — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,63. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,79, а на победу Украины — 6,48.