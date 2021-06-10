Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на первый поединок турнира.

Сборная Турции сыграет против национальной команды Италии в рамках первого поединка чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Манчини.

Так, на победу Турции предлагается коэффициент 8,50, тогда как потенциальный успех итальянской сборной оценивается показателем 1,53. Коэффициент на ничейный результат — 3,95.

При этом букмекеры считают, что турецкая команда вряд ли забьет более двух мячей. Коэффициент на это — 16,00.

Напомним, матч Турция — Италия состоится в пятницу, 11 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.