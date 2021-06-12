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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

В матче первого тура Евро-2020 сборная Австрии померится силами с Северной Македонией.

Эксперты из компании Parimatch считают, что фаворит в данном противостоянии хозяева.

Так, на победу австрийцев предлагают коэффициент 1,84. Ничейный результат оценили в 3,40, а победа гостей маловероятна — 5,40.

Если вы уверены, что в первом тайме будет забит гол, то на данный исход предлагают коэффициент 1,55 (нет — 2,46).

Матч Австрия — Северная Македония состоится 13 июня, в 19:00 по киевскому времени.