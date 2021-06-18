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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура турнира.

Сборная Хорватии сыграет против национальной команды Чехии в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке чуть больше у подопечных Златко Далича.

Так, на победу Хорватии предлагается коэффициент 2,30, тогда как потенциальный успех чешской сборной оценивается показателем 3,50. Коэффициент на ничейный результат — 3,30.

Если вы считаете, что обе национальные команды смогут распечатать ворота, то можете поставить с коэффициентом — 1,96.

Напомним, матч Хорватия — Чехия состоится в пятницу, 18 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.